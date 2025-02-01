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Dünya
AA 01.02.2025 16:47

Kızılhaç, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakma şekline öfkeli

Kızılhaç, İsrail'in Negev Hapishanesi'nden tahliyeleri sırasında Filistinli esirlere uyguladığı muameleye tepki gösterdi.

Kızılhaç, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakma şekline öfkeli
[Fotograf: AA]

Haaretz gazetesinin İngilizce baskısında adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırılan habere göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri, İsrail Cezaevi İdaresi'nin Negev Hapishanesi'nden tahliyeleri sırasında Filistinli esirlere uyguladığı muameleden duyulan öfkeyi dile getirdi.

Filistinli esirlerin acı verici halde elleri başlarının arkasında kelepçeli olarak götürülmelerinin Kızılhaç'ın tepkisine neden olduğu vurgulandı.

Serbest bırakılan Filistinli esirler de yaptıkları ilk açıklamalarda, İsrail yönetiminin serbest bırakılmaları öncesinde kendilerini aç bıraktığını ve şiddetli darba uğradıklarını söylemişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 sivil İsrailli esir karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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