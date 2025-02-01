Duman 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2025 13:41

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde evleri yakarak ateşkesi ihlal ediyor

İşgalci İsrail ordusu, çekilmesi beklenen Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi yakınlarında evleri yakarak ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde evleri yakarak ateşkesi ihlal ediyor
[Fotograf: AA]

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Aytarun beldesine bağlı Harika bölgesindeki evleri ateşe verdi.

İşgalci İsrail ordusunun Aytarun'dan çekilerek beldenin kontrolünü Lübnan ordusuna bırakması bekleniyor.

Lübnan ordusunun 10 gündür İsrail ordusunun engeli nedeniyle geçiş yapamadığı bölgeye girmeye hazırlandığı, İsrail askeri araçları tarafından kapatılan yolun açılması ve güveliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu çekilip güvenlik sağlanana kadar sivillerin beldeye girmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Buna göre İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:34
Gazze Şeridi - Mısır arasındaki Refah sınır kapısı 8 ay sonra açıldı
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
14:10
Uygulama üzerinden çağırdıkları sürücüyü darp eden 4 taksi şoförü tutuklandı
13:20
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" için hazırlıklarda sona gelindi
14:11
Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı
Soğuk hava ve kar yağışı geliyor
Soğuk hava ve kar yağışı geliyor
FOTO FOKUS
Renklerin, dansın ve okyanusun ülkesi: Küba
Renklerin, dansın ve okyanusun ülkesi: Küba
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ