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Dünya
TRT Haber 01.02.2025 13:24

Hamas 4'üncüsü gerçekleştirilen esir takasında gövde gösterisi yaptı

İsrail ile Hamas arasında 4'üncü rehine takası için hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı.Takas bu kez 15 aydır İsrail katliamının en şiddetli şekilde sürdüğü Han Yunus'ta gerçekleşti.

Hamas 4'üncüsü gerçekleştirilen esir takasında gövde gösterisi yaptı
[Fotograf: AA]

Dördüncü rehine takası 15 aydır İsrail katliamının sürdüğü Han Yunus'ta gerçekleşti.

3 Rehine, İsrail'in katlettiği İzzettin El Kassam tugayları komutanı Muhammed Dayf ve Hamas liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı platformda Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Arkadaki panoda İngilizce, Arapça ve İbranice 'Nazi Siyonizmi Kazanamayacak' ifadeleri yer aldı.
İsrailli rehinelere eşlik eden Kassam Tugaylarına bağlı Elit Birlikleri'nin düzenli ordu disiplini dikkat çekti.

Ellerinde kendi üretimleri Yasin 105 roketatarı ile Ghol keskin nişan tüfekleri vardı.

Üçüncü rehinenin tesliminde ise, masada İsrail'den ele geçirilen Tavor tüfeği yer aldı.

Hamas, İsrail'in Filistin direnişini kıramadığını bir kez daha dünyaya gösterirken, Gazzeliler destek için alandaydı.

Hamas teslim sonrasında yayınladığı mesajda da, direnişçilerin yola devam edeceğine dair ahit ve sadakatini hatırlattı.

Zorlu koşullara karşın rehinelere gerekli sağlık hizmetinin daimi olarak sağlandığı vurgusu yaptı,
katil işgal rejiminin ise cezaevlerindeki esirlere karşı iğrenç ihlaller gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Bu ifadeleri doğrularcasına İsrailli rehineler gayet sağlıklı görünürken, Ramallah'a dönen Filistinli esirlerin kimilerinin konuşacak hali bile yoktu. 

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