Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2025 12:14

Kızılhaç, depremin vurduğu Afganistan'ın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da çok sayıda can kaybına neden olan depremin birçok aileyi yerinden ettiğini ve bu insanların acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Kızılhaç, depremin vurduğu Afganistan'ın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

IFRC, Afganistan'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afganistan yönetiminin, ülkenin güneydoğu illerindeki yıkıcı depreme müdahale ettiği belirtilen açıklamada, 6 büyüklüğünde güçlü depremin Kunar, Nangarhar ve Laghman illerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesi yer aldı.

Afgan Kızılayının, etkilenen kişilere destek olmak ve acil yardım sağlamak amacıyla incelemelerde bulunmak üzere acil durum ekipleri görevlendirdiği aktarılan açıklamada, ambulansların yaralıları, tam kapasiteye ulaşan Nangarhar Hastanesi dahil aşırı kalabalık sağlık tesislerine taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Arama ve kurtarma desteği, acil sağlık hizmetleri, yiyecek ve temiz su ile yol erişiminin yeniden sağlanması, acil ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Afganistan Deprem
Sıradaki Haber
Küresel medya soykırımcı İsrail’in gazeteci katliamına karşı ortak protesto başlatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Motosikletlere yeni düzenleme: Park alanları belirlenecek
12:38
Putin: Türkiye'yi güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz
12:37
Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 9 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
12:21
Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yasaklandı
12:16
Milli çiplerin seri üretimi için geri sayım
12:11
Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira çevre cezası
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ