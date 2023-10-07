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Dünya
AA 07.10.2023 12:43

Kızıl Davut Yıldızı: Saldırılarda 22 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Kızıl Davut Yıldızı: Saldırılarda 22 İsrailli hayatını kaybetti

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