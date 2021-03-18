Birçok bilim kurgu filminde astronotlar uzak yıldızlara ve diğer gök cisimlerine seyahat ederken kış uykusuna yattığı konu edildi.

Uzun uzay seyahatlerine insan ömrü yetmiyor. İnsan ömrü kış uykusuyla askıya alındığında ise uzayın derinliklerine rahatça gitmesi mümkün görünüyor.

Bilim insanları bu ihtimali araştırıyor. ABD’de Kuzey Carolina’da Duke Lemur Merkezi’nde Dr. Marina Blanco tarafından yürütülen çalışmalarda uykucu lemurlar üzerinde çalışıyor.

Kalın kuyruklu lemurlar 7 ay süren kış uykusu boyunca kuyruğunda depoladığı yağlarla besleniyor.

Araştırmada cüce lemurların belirli sıcaklıkta yalıtılmış kış uykusunu nasıl gerçekleştirebildiğine odaklanıyor.

İnsanda beyin hasarına neden olabilir

Ancak araştırmacılar insanların kış uykusuna yatmasının olumsuz etkileri olabileceğini açıkladı.

Kış uykusunun uzun vadeli bir beyin hasarına yol açması mümkün. Çünkü fiziksel veya zihinsel hareketsizlik durumu, insan anılarının temeli olan sinaptik bağlantıları azaltabilir ve ya değiştirebilir.

Genetiğimizde var

Genetik uzmanları, insan DNA'sında 2 adet ‘‘kış uykusu geni’’ bulmuşlardı. Uzmanlara göre insanoğlunun ataları, milyonlarca yıl önce tıpkı hayvanlar gibi, dondurucu soğuğa dayanabilmek için, kış uykusuna yatıyordu.

Bu genlerin kış mevsimiyle birlikte nasıl harekete geçtiğini henüz bilinmiyor. Uzmanlar, öncelikle mutluluk geni ve melotonin hormonu üzerinde duruyorlar.

Bu genlerin harekete geçirilmesinin zayıflamada, organ naklinde organların günlerce muhafaza edilebilmesinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Çalışma ABD’de Kuzey Carolina’da Duke Lemur Merkezi’nde Dr. Marina Blanco tarafından yürütülüyor.