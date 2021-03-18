Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da 2021'in en yüksek vaka sayısı: 15 bin 53
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 53 COVID-19 vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük sayısı kaydedildi. Ölü sayısı ise 267 artışla 29 bin 253'ye yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 15 bin 53 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1 milyon 504 bin 76'ya çıktığını açıkladı.
Can kaybı 29 bini aştı
118 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 267 artışla 29 bin 253 oldu.
Ülkede 6 bin 514 kişi iyileşirken, 4 bin 376 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aşılama başladı
AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.
Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
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