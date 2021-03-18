Dünyada ırkçılık artarken, ABD'de nefretin hedefi, Asya kökenli Amerikalılara ve Pasifik Adalılara yöneldi.

Twitter’daki dünya gündeminde Asyalılara karşı nefret yeniden TT oldu.

Evlerinden, yurtlarından göç ederek ABD’ye yerleşen Asya kökenli Amerikalılar travmaya sürükleniyor.

Yapılan son ırkçı saldırılar nedeniyle Asyalı Amerikalılar sürekli tetikte ve hayal kırıklığı içinde yaşıyor. Asyalı Amerikalıların akıllarında “Sıradaki kurban ben miyim?” sorusu var.

Çin kökenli bir Amerikalı “Dolaşırken artık müzik dinlemiyorum. Etrafımda neler olup bittiğine dikkat ettiğimden emin olmak istiyorum" sözleriyle tedirginliğini anlatıyor.

COVID-19 pandemisiyle arttı

Asyalı Amerikalılara yönelik düşmanlıktaki bu artış, COVID-19 salgınının başlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

Mart ve aralık 2020 arasında, ırkçı nefrete yönelik 2 bin 808 şikayet bildirildi.

Olayların yüzde 8,7'sinin fiziksel saldırı içerdiğini ve yüzde sözlü tacizi içerdiği kaydedildi.

California State Üniversitesine bağlı Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezinin polis raporlarına dayanarak yaptığı bir araştırmaya göre ABD’nin en büyük 15 şehrinde bildirilen nefret suçlarının sayısı 2019’da 49 iken, 2020’de 122’ye yükseldi.

Çalışma ayrıca, 2019’da 3 olan kayıtlı vakaların 28’e yükseldiği New York City’nin Asya karşıtı nefret suçları için sıcak bir nokta olarak öne çıktığını gösteriyor.

Nefretin yeniden dirilişi

Ayrımcılığın fitili ateşleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

COVID-19 ABD'de yayılırken, Trump yeni tip koronavirüse açıkça "Çin Virüsü" olarak atıfta bulundu.

İsimlerin ırkçı olmadığı konusunda ısrar etti, bunun yerine sadece salgının coğrafi kökenine atıfta bulunduğunu söyledi.

Ancak işler kötüye gittikçe Çin kökenli Amerikalılara nefret duyulmasını çoktan başlatmıştı bile.

Ardından bir polis memurunın boynuna dizini bastırıp boğularak ölümüne yol açan George Floyd cinayeti ayrımcılığın tuzu biberi oldu.

Asyalı nefreti çok eskilere dayanıyor

New York Üniversitesi'nde bir klinik psikolog olan Doris Chang, ABD'deki Asyalılara karşı ırkçılığın tarihinin 1800'lü yıllara dayandığını söylüyor.

19. yüzyılda Çin'den bekar erkeklerin Amerikan madenlerinde, balıkçı teknelerinde ve demiryolu yapımında ucuz işgücü karşılığında işe alınmasına işaret ediyor.

Profesör Chang, "Korkunç koşullardaki, düşük ücretler kazanan işleri almaya istekliydiler. Ekonomi kötüleştikçe beyaz erkekler için bir tehdit olarak görülmeye başladılar" diye açıklıyor

“Nefrete karşı dur” Platformu

Amerikalı Asyalıların Haklarını Gelişme kuruluşu Asyalı ve Asyalı Amerikalıların hikayelerini paylaşmaları için Nefretle Mücadele platformunu oluşturdu.

Platform Asya ve Pasifik adalı Amerikalıların seslerini yükselterek , görünmez gibi davranılmasından sıyrılmalarını sağlıyor.

Tacizle mücadele eden bir web sitesi olan Hollaback de platformla ortaklık yapıyor.

Verilen eğitimde Asya karşıtı ırkçılığa tanık olurken nasıl güvenli bir şekilde müdahale edileceği öğretiliyor.

Aynı zamanda gerçek dünya senaryoları aracılığıyla pratik yapmaya izin veriyor.

Tacize uğrayanlar için Hollaback, ırkçılıkla başa çıkmak için çevrimiçi bir sınıf oluşturdu.

California'nın Körfez Bölgesi'ndeki aktivistler de dışarıda kendilerini güvende hissetmeyen yaşlı Asyalı erkeklere ve kadınlara eşlik etmek için Oakland'da “Şefkat” projesini başlattı.

Kar amacı gütmeyen kuruluşun web sitesi, 400'den fazla Kaliforniyalı yaşlı Asyalı Amerikalıları korumak için öne çıkıyor.

Son saldırılarda 8 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında altı Asya kökenli kadının da bulunduğu sekiz kişi öldü.

Polis, Atlanta kentinin kuzeyindeki Acworth'taki bir masaj salonunda, dört kişinin de şehir merkezindeki iki masaj salonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, 21 yaşındaki bir zanlının gözaltına alındığını ve üç saldırın da şüphelisi olduğuna inanıldığını söyledi.

