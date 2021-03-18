Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.
Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Afganistan
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