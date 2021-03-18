Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kamu personelini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığı'na ait olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Saldırı, aralarında ABD ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerle Afganistan hükümeti ve Taliban'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da barış sürecinin hızlandırılması için toplandığı gün gerçekleştirildi.
Etiketler: ABD Afganistan Rusya
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