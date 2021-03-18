Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığı'na ait olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı, aralarında ABD ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerle Afganistan hükümeti ve Taliban'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da barış sürecinin hızlandırılması için toplandığı gün gerçekleştirildi.