Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile Başbakan Nikol Paşinyan arasındaki "Genelkurmay Başkanı krizi" ordunun Paşinyan'ı istifaya çağıran muhtırası ile başladı.

Paşinyan, çağrıyı "darbe girişimi" olarak niteleyerek Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı.

Gasparyan görevde kaldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı, kararnameyi onaylamasa da Paşinyan, yasal sürenin dolmasını gerekçe göstererek Gasparyan'ın görevinin son bulduğunu duyurdu.

Gasparyan da idare mahkemesine başvurdu.

Avukatı, yüksek mahkemeden nihai karar gelene kadar Gasparyan'ın görevinde kalmasına hükmettiğini açıkladı.

Hükümet kararından dönmüyor

Mahkeme kararına ilişkin hükümetten açıklama geldi.

Açıklamada, Gasparyan'ın görevinden alındığı ve Ermenistan Anayasasına göre yerine yeni bir Genelkurmay Başkanı atama sürecinin devam ettiği belirtildi.