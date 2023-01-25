Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Vatandaşların en yakın sığınağa gitmeleri istendi.

Rusya Ukrayna savaşında 11 ayı geride kaldı. Cephede sıcak çatışmalar sürüyor.

Donbas bölgesinde çatışmaların yoğunluğu çoğalırken başkent Kiev’de siren sesleri duyuluyor. Batının askeri desteğini artırdığı Ukrayna’daki son durumu @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/kaT8nVim73 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2023

Bugün Ukrayna'nın Herson kentinde patlama meydana geldi. Yetkililer, Rusya'nın füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ukrayna ise Rus birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere 8 saldırı gerçekleştirdi, bir SU-25 ve üç KA-52 saldırı helikopterini imha etti.