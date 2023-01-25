Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'nın Herson kentinde füze saldırısı
[Fotograf: AA]
Ukrayna'nın Herson kentinde patlama meydana geldi. Yetkililer, Rusya'nın füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Rusya Federasyonu, son 24 saatte Ukrayna'ya dört füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
26 hava saldırısının ve 100'den fazla bombardıman gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ukrayna ise Rus birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere 8 saldırı gerçekleştirdi, bir SU-25 ve üç KA-52 saldırı helikopterini imha etti.
Etiketler: Ukrayna
Son Haberler
- 14:43
- 14:42
- 14:38
- 14:38
- 14:44
Sıradaki Haber
Hindistan'da 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişi beraat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz