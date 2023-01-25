Rusya Federasyonu, son 24 saatte Ukrayna'ya dört füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

26 hava saldırısının ve 100'den fazla bombardıman gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna ise Rus birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere 8 saldırı gerçekleştirdi, bir SU-25 ve üç KA-52 saldırı helikopterini imha etti.

