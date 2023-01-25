Hindistan'da mahkeme, 2002'de yaşanan olaylarda 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişiye ilişkin kararını açıkladı.

Savunma avukatı Gopal Solanki, davada, 8'i daha önce hayatını kaybeden 22 kişinin beraat ettiğini açıkladı.

Modi, 2001-2014 arasında Gujarat'ta başbakanlık yaptı

Solanki, söz konusu kişilerin, savcıların delilleri bulmakta "başarısız" olmaları sayesinde beraat ettiklerini söyledi.

Hindistan'da hükümet, hafta sonunda, Başbakan Narendra Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu dönemde çoğu Müslüman, 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olayların ele alındığı "Hindistan: Modi Sorusu" isimli belgeselin ilk bölümüyle alakalı tüm sosyal medya içeriklerini engellemişti.

Modi, 2001-2014 yıllarında Gujarat eyaletinde başbakanlık yapmıştı.

Gujarat olayları

Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında trende çıkan yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından, eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahalleleri ve köylerine saldırmış, olaylarda Müslümanlar dahil en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.