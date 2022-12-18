Kerkük Polisi Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde Irak federal polis gücüne yönelik saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi yakınlarında, DEAŞ mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzeneğini, federal polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

Saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 9 polisin öldüğünü belirten Nuri, saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.