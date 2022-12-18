İsrail basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına götürülen Hamuri'nin sabah saatlerinde Fransa'ya giden bir uçağa bindirilerek sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Fransız vatandaşlığı bulunan Salah el-Hamuri'nin İsrail nezdinde yasa dışı kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesine üye olduğu ve vatandaşlık yasasına göre "İsrail devletine bağlılık göstermediği" gerekçesiyle Kudüs'teki kalıcı oturum statüsünün iptal edildiğini açıklamıştı.

Şaked, Filistinlinin Fransa'ya sınır dışı edilmesi yönünde talimat vermişti.

Avukat ve insan hakları akvitisti olarak tanınan Hamuri, İsrail'in "terör örgütü" kabul ettiği Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile ilişkili olduğu için yasa dışı ilan ettiği sivil toplum kuruluşlarından Zamir Esirleri Koruma Kurumu için çalışıyordu.

İsrail makamları, Filistinli Hamuri'yi, herhangi bir suçlama isnat etmeden, "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında martta hapse atmıştı.

BM'den sınır dışı "savaş suçu teşkil edebilir" uyarısı

Fransa hükümeti birçok kez Hamuri'nin serbest bırakılması ve ailesiyle Kudüs'te yaşamasına izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler uzmanları da Hamuri'nin iradesi dışında Fransa'ya sınır dışı edilmesine yönelik kararının Cenevre Sözleşmesi uyarınca bir "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyarmıştı.

Eşi ve çocukları Fransız vatandaşlığı taşıyan Filistinli aktivistin ailesi, Hamuri'yi ziyaret etmelerine İsrail tarafından izin verilmediğini açıklamıştı.

Salah el-Hamuri, 2005'te de İsrail'in Başhahamı Ovadia Youssef'e suikast girişiminde bulunan bir grubun içinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanmış, 2011'deki esir takası sırasında serbest bırakılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin kadar Filistinli kalıcı oturum statüsünde yaşıyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kalıcı oturumlarını çeşitli gerekçelerle iptal etme hakkını elinde bulunduruyor.