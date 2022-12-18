Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kemal Paşa Mahallesi Stad Caddesi üzerindeki otoparkta bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli K.Ö, bıçakla E.E. ve T.C.E’yi vücutlarının çeşitli yerinden yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan T.C.E, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi, Bafra Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.
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