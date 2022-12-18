Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, demir bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
M. E. idaresindeki hafif ticari araç, Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü M. E. ile S. Ç., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, S.Ç.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ayrıca, aracın tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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