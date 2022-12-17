Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Furkan G. idaresindeki otomobil, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Ayşe D, Rüya E. ve Göktuğ E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli
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