Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de evinde bıçakla öldürülen kişinin kızı gözaltında
[AA (Arşiv)]
Çanakkale'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kızı gözaltına alındı.
Cevatpaşa Mahallesi'nde Erdinç P. ile kızı B.P'nin yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Erdinç P'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
B.P, katil zanlısı olarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Erdinç P'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Çanakkale
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