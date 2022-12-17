Polis ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i emniyetteki, 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrolle salıverildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazıları yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz rapor düzenlenerek piyasaya sürüldüğünü, yabancı uyruklulara satıldığını, bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığını tespit etmiş, İstanbul, Kilis ile Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde bazı adreslere 14 Aralık'ta operasyon düzenlemişti.

Ekipler, ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin ile dijital materyaller ele geçirmiş, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti", "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.