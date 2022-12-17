Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto çekici ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Alemdar Viyadüğü mevkiinde otomobili arızalanan Y.T, oto çekici çağırdı.
Arızalı otomobilin M.C. idaresindeki çekiciye yüklenmesinin ardından, T.A. yönetimindeki otomobil çekiciye, arkadan gelen Ü.T'nin kullandığı otomobil ise çekiciye çarpan otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Ü.T idaresindeki otomobilde bulunan eşi D.T. ile arıza yapan otomobilin sürücüsü Y.T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde, bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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