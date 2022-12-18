Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Recai Kalaycı'nın kullandığı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalaycı'nın cesedi, inceleme sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Zonguldak
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