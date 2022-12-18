Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, farklı yerlerde kazı yaptıkları tespit edilen A.B, R.A. ve E.K. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 2 dedektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.