Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, farklı yerlerde kazı yaptıkları tespit edilen A.B, R.A. ve E.K. suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 2 dedektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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