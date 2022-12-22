Bağdat el-Yevm haber ajansı haberinde, Havice ilçesinde yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurdu.

Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayı üstlenen de olmadı.

Geçen hafta DEAŞ saldırısında 9 polis ölmüştü

Terör örgütü DEAŞ'ın geçen pazar günü Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda, 9 federal polis yaşamını yitirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​​Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​ Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.