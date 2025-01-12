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Dünya
AA 12.01.2025 04:35

Kerküklü öğrenciler çizimleriyle Gazze'nin yanında

Irak'ın Kerkük kentinde ilköğretim öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dikkati çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi.

Kerküklü öğrenciler çizimleriyle Gazze'nin yanında
[Fotograf: AA]

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen sergiyi organize eden ressam Ayşan Salihi, öğrencilerin bölgede ve özellikle Gazze'deki olaylara tepkilerini çizimleriyle gösterdiklerini söyledi.

Salihi, Kerkük'te Türkçe eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin özellikle Gazze'deki olaylara dikkati çekmek için oradaki insanlık dramını çizdiklerini kaydetti.

Kerküklü öğrenciler çizimleriyle Gazze'nin yanında

Öğrencilerin, Gazzeli çocukların yaşadıklarını ve maruz kaldıkları tüm haksızlıkları çizdikleri resimlerle yansıttıklarını ifade eden Salihi, "Öğrenciler çizdikleri resimleriyle Gazzeli çocukların yanında olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar." dedi.

"Yüreğimiz ve çizgilerimiz sizinle"

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed, Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki okullarda yıllık aktivite çalışmaları kapsamında bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugünkü aktivitenin Gazze'ye destek olmak için düzenlendiğini aktaran Muhammed, "Miniklerimiz, 'Biz de yanınızdayız. Gelemiyoruz, ulaşamıyoruz size ama hiç olmazsa yüreğimiz ve çizgilerimiz sizinle' diyorlar." diye konuştu.

Kerküklü öğrenciler çizimleriyle Gazze'nin yanında

İlkokul beşinci sınıf öğrencisi Metin Mustafa, yaptıkları çizimlerle Gazzeli yaşıtlarına destek vermek ve İsrail'i protesto etmek istediklerini ifade etti.

Ortaokul öğrencisi Nazlı Gül de Filistinlilerin yalnız olmadıklarını, Gazzeli çocuklara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi.

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