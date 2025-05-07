Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2025 21:35

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına yaban hayatı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi

Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın Nakuru bölgesinde düzenlenen operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.

Nakuru'da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, 5 bin karıncayı "hobi amaçlı topladıklarını" öne sürdü.

Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika'ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türlerden olan "messor cephalotes" de bulunuyor.

David ve Lodewijckx para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, söz konusu karıncaların Avrupa ve Asya'daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını açıkladı.

Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:27
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
21:46
İsrail sınır polisi, Suriye sınırını ihlal ettiğini kabul etti
21:43
Trump'tan Gazze konusunda "24 saat içinde" açıklama yapacakları mesajı
21:35
Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz
21:32
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı
21:33
Belçika, AB'yi Gazze'deki insani kriz karşısında acilen kolektif yanıt vermeye çağırdı
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ