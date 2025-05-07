Belçika, AB'yi Gazze'deki insani kriz karşısında acilen kolektif yanıt vermeye çağırdı

Prevot, dönem başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da bugün başlayan ve 2 gün sürecek AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının "Gymnich" formatlı gayriresmi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in mart başından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukaya dikkati çeken Prevot, "AB'nin ve uluslararası toplumun uyanmasının zamanı geldi. Gördüğümüz şey tam anlamıyla bir utanç. Bir savaş stratejisi ve isteğe bağlı olarak herhangi bir insani yardıma, gıdaya, sağlık hizmetlerine, elektriğe, suya erişimin kesilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Prevot, Gazze'deki kadın ve çocukların açlıktan öldüğünü ve çaresizce yardıma ihtiyaç duyduklarını belirterek durumun aciliyetini vurguladı.

Belçikalı Bakan, "AB'nin güçlü bir tepki vermesini bekliyorum çünkü korkarım ki hiçbir ülke tek başına oyunu değiştiremeyecek. Dolayısıyla kesinlikle Avrupa'nın acilen kolektif yanıt vermesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, 2 Mart'ta, Gazze'ye her türlü insani yardımın tamamen durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.