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Dünya
AA 07.05.2025 21:18

Washington DC'de göçmenlik polisi restoranları basarak düzensiz göçmen aradı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin bazı restoranlara ve iş yerlerine baskın yaparak düzensiz göçmen aradığı belirtildi.

Washington DC'de göçmenlik polisi restoranları basarak düzensiz göçmen aradı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ICE ajanları, başkentte en az 9 restoran ve iş yerini basarak buralarda çalışan personelin çalışma izinleri olup olmadığını sorguladı.

ICE görevlileri, sabah saatlerinde habersiz şekilde söz konusu restoran ve iş yerlerine giderek, 90 dakika boyunca iş yeri sahipleriyle konuştu, personelin yasal olarak çalıştığını gösteren belgeleri istedi.

Baskınlarda şu ana kadar gözaltına alınan olmadı. ICE görevlileri, bu iş yerlerinin sahiplerine, kontroller için tekrar gelecekleri uyarısında bulundu.

Yerel FOX5 kanalının haberinde ise hedef alınan restoranlardan birinin ulusal televizyon kanalı CBS News'un tanınmış sunucusu Norah O'Donnell'in eşine ait olduğu ifade edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan haberleri "huzursuz edici" bulduğunu belirterek, "Suçluları hedef aldıkları görüntüsü bile vermeden ICE ajanlarının restoranlarda veya mahallelerde dolaştığı anlaşılıyor. Bu rahatsız edici bir etki yaratıyor." dedi.

Bowser, başkent polisinin söz konusu baskınlara hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra düzensiz göçle mücadele için başkanlık kararnamesi imzalayarak ICE'nin yetki alanını genişletmiş, bu süreçte ICE ajanları okul ve kiliseler dahil düzensiz göçmenlere karşı baskınları artırmıştı.

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