Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Cehennemin Kapıları" adlı operasyonlar dizisi kapsamında İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Refah'ın doğusundaki El-Meşru bölgesinde bir evde bulunan İsrail askerlerinin iki adet TBG roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Kassam Tugayları mensuplarınca sıfır noktasından hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kassam Tugayları, bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunu hedef aldıklarını, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.