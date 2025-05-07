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Dünya
AA 07.05.2025 19:27

ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddia edildi

ABD yönetiminin, Grönland ile ilgili istihbarat faaliyetlerini artırma kararı aldığı ve bu kapsamda istihbarat teşkilatlarına bölgede daha aktif rol almaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddia edildi

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğini açıkça dile getirmesinin ardından istihbarat kurumlarından Ada'da ABD yanlısı yerel aktörlerin tespit edilmesini talep etti.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yönetiminde bir araya gelen bazı üst düzey yetkililer, geçen hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland'daki bağımsızlık hareketleri ile Ada'daki ABD madencilik faaliyetlerine yönelik kamuoyunun tutumu hakkında daha fazla bilgi toplanması talimatı verdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt'in, "Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti." ifadesine yer verildi.

Söz konusu gelişmeler, Başkan Trump'ın daha önce dile getirdiği Grönland'ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren yaptığı açıklamalarda, Grönland'a ilişkin olarak "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" gibi ifadeler kullanmıştı.

 

Mart ayında Kongre'ye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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