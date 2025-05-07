Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2025 21:28

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari: Hindistan bölgedeki barışı tehlikeye attı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan yönetiminin, Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını ve eylemlerinin bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari: Hindistan bölgedeki barışı tehlikeye attı

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul etti.

Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'da sivilleri hedef alan askeri saldırısı ele alındı.

Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirten Zerdari, bu tür "düşmanca eylemlerin" bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasının da ele alındığı görüşmede Zerdari, Pakistan'ın İtalya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini ve farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerini geliştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Zerdari, Bakan Piantedosi'nin, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının ardından "kritik bir dönemde" ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Piantedosi de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Piantedosi, mevcut durumun sona erdirilmesi için Pakistan'ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.

Pakistan ve İtalya'nın insan kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında işbirliği yürüttüğünü belirten Piantedosi, iki ülke arasında ekonomik işbirliği için de büyük potansiyel bulunduğunu, İtalya'da yaşayan 160 bin kişilik Pakistan diasporasının topluma iyi entegre olduğunu ve ülkenin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

ETİKETLER
Hindistan Pakistan
Sıradaki Haber
8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:27
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
21:46
İsrail sınır polisi, Suriye sınırını ihlal ettiğini kabul etti
21:43
Trump'tan Gazze konusunda "24 saat içinde" açıklama yapacakları mesajı
21:41
Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi
21:35
Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz
21:32
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ