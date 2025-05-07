Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari: Hindistan bölgedeki barışı tehlikeye attı

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul etti.

Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'da sivilleri hedef alan askeri saldırısı ele alındı.

Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirten Zerdari, bu tür "düşmanca eylemlerin" bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasının da ele alındığı görüşmede Zerdari, Pakistan'ın İtalya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini ve farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerini geliştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Zerdari, Bakan Piantedosi'nin, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının ardından "kritik bir dönemde" ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Piantedosi de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Piantedosi, mevcut durumun sona erdirilmesi için Pakistan'ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.

Pakistan ve İtalya'nın insan kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında işbirliği yürüttüğünü belirten Piantedosi, iki ülke arasında ekonomik işbirliği için de büyük potansiyel bulunduğunu, İtalya'da yaşayan 160 bin kişilik Pakistan diasporasının topluma iyi entegre olduğunu ve ülkenin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.