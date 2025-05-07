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Dünya
AA 07.05.2025 21:33

Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın son saldırısını iki ülke arasındaki gerilimi "tırmandırmaya yönelik davet" olarak nitelendirerek, ülkesinin "topyekün savaştan" kaçınmaya çalıştığını belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz

CNN'e açıklamalarda bulunan Asıf, Hindistan'ın dün düzenlediği füze saldırılarının, "açık bir ihlal" ve iki ülke arasındaki gerilimi "tırmandırmaya yönelik davet" olduğunu vurguladı.

Pakistan ordusunun "tam kapsamlı savaşa" hazırlıklı olduğunu ancak bu tür bir savaştan kaçınmaya çalıştıklarını kaydeden Asıf, "Biz topyekün savaşa hazırız. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hindistan bu çatışmanın şiddetini ve risklerini artırıyor, buna hazırlıksız yakalanamayız." dedi.

Asıf, Pakistan ordusunca düşürüldüğü belirtilen Hint jetlerine de değinerek, "(Hindistan) Üç uçağın düşürüldüğünü zaten kabul etti. Bu uçaklar yakın hava muharebesinde düşürüldü. Uçaklarımız tarafından füzeler ateşlendi ve onlar vuruldu. Çok basit." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Asıf'ın düşürülen jetlere ilişkin açıklamasının aksine, Hint yetkililer herhangi bir uçağın düşürüldüğüne yönelik açıklama yapmadı.

⁠"Eğer onlar (Hindistan) daha ileri adım atarlarsa, o zaman daha da uygun karşılık vereceğiz"

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah da Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısının ardından bölgede artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanaullah, Hindistan'ın iki ülke arasındaki gerilimi artırmadığı sürece Pakistan'ın "sorumsuzca hareket etmeyeceği" konusunda uluslararası topluma taahhütte bulundu.

Hindistan'ın saldırılarına "uygun" karşılık verdiklerini savunan Sanaullah, "Eğer onlar (Hindistan) daha ileri adım atarlarsa, o zaman daha da uygun bir karşılık vereceğiz." dedi.

Pakistan'da Hindistan merkezli 16 Youtube kanalına erişim engellendi

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), yanlış bilgi yaydığı ve Pakistan karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle, Hindistan merkezli 16 YouTube kanalına erişimi engelledi.

PTA tarafından yayımlanan açıklamada, Pakistan’ın dijital ekosistemini güvence altına almak ve ulusal güvenliği korumak amacıyla 31 YouTube videosunun ve 32 internet sitesinin erişiminin engellendiği belirtildi.

Engellenen içeriklerin, kamu algısını yönlendirmeyi ve ulusal birliği zayıflatmayı amaçlayan yanıltıcı ve zararlı söylemler yaydığı savunulan açıklamada, "Ulusal çıkarları tehdit eden her türlü içeriğe karşı sıkı önlemler almaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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