Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın daveti üzerine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Kenyatta ve Somalili mevkidaşı Mahmud, ikili görüşmelerinin ardından ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiriye göre, Kenya ve Somali karşılıklı çıkar alanlarında birlikte çalışma ve ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki ortak taahhüdünü yeniledi ve iki lider terörizmle mücadele konusunda iş birliği yapacak.

İki ülkenin vatandaşlarının dolaşımını kolaylaştırmak, mal ve hizmet ticaretini geliştirmek için sınırların açılması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarılan bildiriye göre, Kenya Havayollarının Mogadişu'ya tarifeli uçuşlarının mevcut İkili Hava Hizmeti Anlaşmasına dayanarak yeniden başlayacağı konusunda anlaşma yapıldı.

Kenya ve Somali, Afrika Boynuzu bölgesindeki mevcut kuraklığın etkilerini azaltmak için çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamak için diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerle iş birliği yapacak.

İlişkiler 2020'de kopmuştu

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.