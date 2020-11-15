Hacıyev, Erivan yönetiminin Rusya aracılığıyla Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini söyledi.

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım tarihinde Kelbecer'i terk etmesi bekleniyordu.