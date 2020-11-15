Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamaya göre, tayfunun yol açtığı sellerde 67 kişi hayatını kaybetti, en az 21 kişi yaralandı.

Açıklamada, yerel adı "Ulysses" olan tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle 12 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

Sel ve heyelanlardan dolayı tarım alanlarındaki zararın 24 milyon doları aştığı belirtildi.

Açıklamada, tayfun nedeniyle 25 bin 852 evin zarar gördüğü aktarıldı.

Duterte, tayfunun vurduğu Cagayan'da

Tayfundan en çok etkilenen bölgelerden Cagayan eyaletinde şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, incelemelerde bulunmak üzere Cagayan'ın Tuguegarao kentine gitti.

Vamco Vietnam'a ilerliyor

Diğer yandan, fırtınanın kuzeybatı yönünde ilerleyerek saatte 20 kilometre hızla Vietnam sahillerine ulaşacağı bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabaha kadar Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi ve Hainan Boğazı'nın bazı bölgelerini de etkileyeceği öngörülüyor.

Bu arada, Vamco'nun Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nın güneydoğusuna 24 saat içinde şiddetli yağış getirmesi bekleniyor.

Vietnam'da, orta kesimlerde yaşayan yaklaşık 460 bin kişiye dün olası bir tahliyeye hazırlıklı olmaları talimatı verilmişti.