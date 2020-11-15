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Çin'de 13 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 338'e yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 693 vaka tespit edildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:05
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