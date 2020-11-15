Ülkede son 24 saatte 41 bin 100 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 814 bin 579'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 205 bin 728'e yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde artmaya devam ediyor. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 340 vaka görülürken, 96 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Delhi'de COVID-19 vaka sayısı 482 bin 170'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 7 bin 519'a yükseldi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.