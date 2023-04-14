Kedinin kıyafetinde büyük miktarda uyuşturucu bulundu

Şüpheli uyuşturucu satıcısı, şehrin uzağındaki bir banliyö yakınında suçüstü yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, şüphe çekmemek için reşit olmayan kızını ve bebeğini gezdiren bir anne gibi davranıyordu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk, " Uyuşturucu satıcısının elinde taşıdığı bir evcil kedisi vardı ve yeni doğan kıyafetleri giyiyordu" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, polis memurlarının, sıcak tutan tulumlar, örgü şapka ve hatta bebek bezi de dahil olmak üzere tam bir bebek kıyafeti giyen kediyi soyduğu görüldü.

Arama sırasında polis, kedinin kıyafetinde yasa dışı uyarıcı bir ilaç olan metamfepramon olduğu ortaya çıkan beş paket madde ele geçirdi.

Kadın, ilaçları son kullanıcılara dağıtmak için daha küçük paketler halinde paketleyecekti.

Kadının kiralık dairesinde dijital teraziler, uyuşturucu konteynırları ve daha fazla yasa dışı madde dahil olmak üzere başka kanıtlar bulundu.