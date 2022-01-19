Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı belli oldu
[Fotoğraf:Reuters]
Kazakistan'da Savunma Bakanlığına Ruslan Jaksılıkov'un getirildiği bildirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov Savunma Bakanlığı görevinden alındı.
Tokayev, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak en son İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jaksılıkov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Etiketler: Kazakistan
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