Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da yangın: 150 koyun telef oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bir çiftlikte yangın çıktı. Yangında bin 150 koyun telef oldu, bir kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde alt katında küçükbaş hayvanların bulunduğu çiftlik binasında depolanan samanlar yangının hızla yayılmasına neden oldu.
Güçlükle söndürülebilen yangında, çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çiftlik binası kullanılamaz hale geldi, bin 150 koyun telef oldu.
Etiketler: Kazakistan Yangın
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