Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFP
ABD'de donan gölde balık tutma yarışı
Dünyanın en büyük buz balıkçılığı yarışmasına bu yıl 10 bin kişi katıldı. ABD'nin Minnesota eyaletindeki etkinliğe katılanlar, hem güzel vakit geçirdi, hem de temiz havanın tadını çıkardı.
Görüntüler, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Martı Gölü'nden. Buzları kırdılar, balık yakalamaya çalıştılar...
Bu yıl 32. düzenlenen 'Brainerd Jaycees Buz Balıkçılığı Macerası'na ilgi yoğundu. Donan gölde yaklaşık 10 bin kişi buluştu.
Balıkçılar soğuk havaya aldırmadan donmuş gölden balık yakalamak için çabaladılar.
Yarışma sonrası balıkçılar, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere para da topladı.
Etiketler: ABD Balıkçılık
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