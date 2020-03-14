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Kazakistan'da Nevruz kutlamalarına saldırı planlayan DEAŞ'lı yakalandı
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Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 1 kişi gözaltına alındı.
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, dün düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ yanlısı 1 kişinin gözaltına alındığı ve mahkeme kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu kişinin 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında kalabalık mekanlarda terör saldırıları hazırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, operasyonda 2 bombanın da ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, zanlı hakkında ceza kanununun "terör saldırısı, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine finansman sağlamak" maddeleri uyarınca dava açıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: DEAŞ Almatı KazakistanSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:16
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