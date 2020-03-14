Irak'ın güneyindeki Vasıt Vilayeti'ndeki Koronavirüsle Mücadele Kriz Masası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Said beldesinde ikamet eden ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vefat eden kişinin eşinin de koronavirüse yakalandığı, her ikisinin de daha önce İran'da bulunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden Iraklı vatandaşın kronik kalp ve nefes darlığı rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ölümden sonra Şeyh Said beldesinde sokağa çıkma yasağının getirildiği aktarıldı.

Bu vakayla hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Irak'ta son olarak resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 92, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 olarak duyurulmuştu.