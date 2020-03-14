Konuya ilişkin açıklama şirketin web sitesinden yapıldı.

CEO Tim Cook tarafından paylaşılan açıklamada, virüsün dünya genelindeki etkisine dikkat çekildi.

Sosyal alanlardaki yoğunluğun azaltılmasının önemi vurgulanarak, Apple'ın perakende satış yapılan mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın Çin'i kapsamadığı ve şirketin çevrimiçi mağazasının hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle şu ana kadar dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 429.

Toplam vaka sayısı ise 145 bine ulaşmış durumda.