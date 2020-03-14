Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta önlemler arttırıldı. 6 bin kişinin bulunduğu cezaevinde, mahkumların aileleriyle telefon üzerinden iletişim kurması kararı alındı.
Irak İnsan Hakları Komiseri Ali Beyati, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla cumartesi gününden itibaren Zikar vilayetindeki Nasıriye Cezaevindeki mahkumların aileleriyle açık görüş uygulamasına son verildiğini söyledi.
Bazıları terörden idam cezası almış olan 6 bin mahkumun aileleriyle görüşmesi için telefon temin edildiğini belirten Beyati, günlük bin mahkumun bundan yararlanacağını aktardı.
9 kişi hayatını kaybetti
Beyati ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığını bunun ülke geneline yaygınlaştırılması için adım atacaklarını vurguladı.
Irak'ta Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetti. Son resmi açıklamalara göre, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 oldu.
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