Irak İnsan Hakları Komiseri Ali Beyati, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla cumartesi gününden itibaren Zikar vilayetindeki Nasıriye Cezaevindeki mahkumların aileleriyle açık görüş uygulamasına son verildiğini söyledi.

Bazıları terörden idam cezası almış olan 6 bin mahkumun aileleriyle görüşmesi için telefon temin edildiğini belirten Beyati, günlük bin mahkumun bundan yararlanacağını aktardı.

9 kişi hayatını kaybetti

Beyati ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığını bunun ülke geneline yaygınlaştırılması için adım atacaklarını vurguladı.

Irak'ta Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetti. Son resmi açıklamalara göre, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 oldu.