Konu hakkında açıklamayı Cakarta Valisi Anies Basdewan yaptı.

Basdewan, 69 vakanın görüldüğü ülkede okulların 2 hafta süreyle kapatılacağını ve uzaktan eğitim sisteminin uygulanacağını söyledi.

Endonezya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 olarak kaydedilmişti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle şu ana kadar dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 429.

Toplam vaka sayısı ise 145 bine ulaşmış durumda.