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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da okullara 'koronavirüs' tatili
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle okulların 2 haftalığına tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Konu hakkında açıklamayı Cakarta Valisi Anies Basdewan yaptı.
Basdewan, 69 vakanın görüldüğü ülkede okulların 2 hafta süreyle kapatılacağını ve uzaktan eğitim sisteminin uygulanacağını söyledi.
Endonezya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 olarak kaydedilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle şu ana kadar dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 429.
Toplam vaka sayısı ise 145 bine ulaşmış durumda.
Etiketler: cakarta Endonezya covid-19 kovid-19 koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:05
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