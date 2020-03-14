Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika Kuzey Irak metina operasyonSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 09:12
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