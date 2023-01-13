Kazak Parlamentosu (Senato ve Meclis), “Kazakistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı” hakkındaki kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngören yasa tasarısını görüşmek için ortak oturum düzenledi.

Anayasa'da Nazarbayev’e özel imtiyazlar tanıyan kanun, ortak oturumda oy birliğiyle yürürlükten kaldırıldı.

Bundan sonra Anayasa’da Nazarbayev’in ismi, "milletin lideri" anlamına gelen “Elbaşı” unvanıyla yazılmayacak, sınırsız şekilde cumhurbaşkanı seçilme hakkı olmayacak. Ayrıca ömür boyu sahip olduğu Kazakistan halkına hitap etmek, devletin inşası, güvenliği ile iç ve dış politikasıyla ilgili inisiyatifte bulunmak, Anayasa Konseyi’ne üye olmak gibi hakları da kaldırılacak.

Nazarbayev'in ailesi ise mülk ile banka hesaplarının gizli tutulması ve sorguya çekilmeme gibi dokunulmazlıklarını kaybedecek.

Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev, yaptığı açıklamada, Nazarbayev’in ülkenin tüm eski cumhurbaşkanları için geçerli olacak “Kazakistan Cumhurbaşkanı Hakkındaki Kanun" çerçevesinde dokunulmazlığının devam edeceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ocak 2022'de meydana gelen kitlesel olayların ardından “Yeni Kazakistan” adıyla yeni bir dönemin başladığını duyurmuş, ülkeyi 28 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019’da istifa eden Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev döneminin de sona erdiği bir süreç yaşanmıştı.

İlk önce Nazarbayev’in, Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma hakları kaldırılmış, ardından 5 Haziran 2022’de gerçekleştirilen referandumla “Elbaşı” unvanı Anayasa'dan çıkarılmıştı.

Eylül 2022'de Tokayev, her yıl 1 Aralık’ta kutlanan "Birinci Cumhurbaşkanı Günü"nün devlet bayramları listesinden alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamış ve ülkenin başkenti "Nur-Sultan" yeniden "Astana" olarak değiştirilmişti.