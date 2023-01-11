Kazakistan Anayasa Mahkemesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e verilen statü ve yetkileri içeren kanunun geçersiz sayılmasını onayladı.

Kazakistan Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, kararın, 5 Haziran 2022’de ülke genelinde gerçekleştirilen Anayasa referandumunun sonuçları temelinde verildiği kaydedildi.

Açıklamada, “‘Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı-Elbası Hakkındaki Kanun'un güncellenen Anayasa’da geçerli sayılması için yasal dayanağı yoktur ve bu nedenle geçersiz olarak tanınmaya tabidir.” ifadesi kullanıldı.

Maddeler Anayasa'dan çıkarılacak

Böylece mahkemenin kararına göre Nazarbayev'e ilk cumhurbaşkanı olarak birtakım statü ve yetkiler sağlayan maddeler Anayasa'dan çıkarılacak.

Bu durum Nazarbayev’in Anayasa ile garanti edilen dokunulmazlığını etkilemeyecek. Ancak ailesi dokunulmazlık haklarını kaybedecek.

Kazakistan Meclisi Yasama ve Yargı Reformu Komisyonu Başkanı Arman Hocaahmetov, mahkemenin kararının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hocaahmetov, ilk cumhurbaşkanı hakkındaki kanunun iptal edilmesini öngören yasa tasarısının Aralık 2022'de Meclis'te görüşülmeye başladığını ve Anayasa'ya uygun olup olmadığını teyit etmek amacıyla da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirterek "Bugün oradan bir cevap geldi. Artık bu ya da gelecek hafta yapılacak Parlamentonun ortak oturumunda bu konu netleşecek." dedi.

Meclis ve Senatodan oluşan Parlamento, gelecek hafta ortak oturumda konuyu görüşecek.